Миссия Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ планирует привлечь к работе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей (около 846 наблюдателей). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча главы ЦИК Татьяны Слипачук, секретаря комиссии Натальи Бернацкой и заместителя руководителя секретариата ЦИК Сергея Дубовика с главой миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ господином послом Альбертом Йонсоном и представителями Миссии. "Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено Миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии", – отметил посол Альберт Йонсон.

Представителей миссии БДИПЧ интересовала текущая ситуация в ЦИК и вызовы, которые стоят перед Комиссией в течение избирательного процесса внеочередных выборов в Раду. "Тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас – решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость законодательно урегулировать этот вопрос. Пока принято лишь временное решение. Также замечу, что Комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопросы проведения публичных закупок", – отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Татьяна Слипачук также заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, которые осуществляются в пределах компетенции ЦИК, проходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду. ЦИК разрешили заключать прямые договоры для быстрой подготовки к выборам в Раду.

Ранее в ЦИК зарегистрировали 32 беспартийных кандидата в депутаты по мажоритарным округам.

Также в ЦИК утвердили распределение около 2 млрд гривен из бюджета на выборы в Верховную Раду.