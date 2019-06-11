Большинство жителей Украины (67%) предпочитают проводить отпуск в стране, и лишь около 33% - за границей. Об этом свидетельствуют результаты исследование Picodi, обнародованные в понедельник, 10 июня.

Жители Украины обычно выбирают для внутреннего туризма побережье Азовского моря и в Одессу. В пятерке лидеров также Львов, Харьков и рекреационные центры Закарпатья. В то же время те, кто проводит отпуск за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

В среднем отпуск обходится украинцам почти в 11 тысяч гривен на человека. При этом только 8% опрошенных путешествуют в одиночку, а 48% - с домочадцами.

При этом не экономят на отпуске только 12% соотечественников. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы благодаря раннему бронированию и покупке билетов, а также "горящим путевкам".

Также жители Украины часто ищут бесплатные достопримечательности (21%), выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (15%).

Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (42%) или в бархатный сезон и межсезонье (39%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия еще способствуют отличному отдыху.

Если рассматривать продолжительность отпуска, то 48% украинцев отводят на отдых не более 7 дней подряд, но мало кто может позволить себе более двух недель релакса (4%).

Кроме того, 45% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Тех, кто отдыхает дважды в год, набралось 27%. Лишь 9% сообщили, что путешествуют несколько раз в год.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныця" открыли продажу билетов на 22 дополнительных "курортных" поезда. Билеты на них можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах. При этом в Одессе посоветовали не купаться и не есть рыбу из-за зеленого моря.

Напомним, что Олеся Медведева путешествовала по Крыму и записывала свой информативный туристический видеоблог.