В Днепре полиция задержала 52-летнюю местную жительницу, которая в подземном переходе продавала гранаты. Инцидент произошел в Новокодацком районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Нацполиции.

В сообщении говорится, что злоумышленница хранила боеприпасы в обычной коробке. Полицейские изъяли у нее две гранаты Ф-1 с запалами и задокументировали факт продажи боеприпасов.

По месту жительства фигурантки был проведен обыск, во время которого правоохранители обнаружили два гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу. Установлено, что женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Задержанной грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что под Полтавой мужчина пытался обменять гранату на водку, но его сдали полиции.

Также мы сообщали, что в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.