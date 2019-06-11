Жуткое самоубийство произошло в Херсоне вечером 10 июня. 30-летний местный житель скончался при попытке отрезать себе голову электропилой. Об этом сообщает местное издание "Херсонец".

Уточняется, что мужчина демонстративно попытался отрезать голову дисковой пилой. Однако ему это не удалось в полном объеме. Мужчина успел лишь перерезать основные сосуды, но уже это оказалось смертельным для него. Он умер от потери крови еще до приезда скорой помощи.

По информации издания, в полиции завели дело по статье об убийстве (ст.115 УК Украины), однако сомнений в том, что это было самоубийство, нет. Сейчас полиция проводит проверку факта возможного доведение до самоубийства.

"По словам знакомых, внушаемого парня втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства", - пишет издание.

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