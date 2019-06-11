Президент Молдовы Игорь Додон считает, что на него может готовиться покушение, организованное Демпартией. В частности, он отметил, что в последнее время поступает информация о подготовке этого, передает NewsMaker.

"Мне пишут: "Вас заказали дагестанцам через одесского имама, одесскую группировку. Аванс - миллион евро. Всего два. Взяли на контроль". Не знаю, верить или не верить. Вот так у нас работает Демпартия. Я этим буду заниматься. Попрошу коллег извне", - заявил президент Молдовы.

Как сообщала "Страна", 11 июня президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента. Ранее он был издан экс-премьером Павлом Филипом. В Молдове разгорелся политический кризис, в подоплеке которого уже разобралась Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" блоге.

Напомним, что ранее в кортеж президента Молдовы Додона врезался автомобиль, внезапно выехавший на встречку.