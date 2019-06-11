Самый большой автобусный перевозчик Европы, FlixBus, который объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, запустит рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя. Об этом сообщает ЦТС.

На презентации перевозчика присутствовал также министр инфраструктуры Владимир Омельян. По словам генерального директора FlixBus в Польше и Украине Михала Лемана, сначала рейсы будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. "Это запланирована сеть. Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее куда путешествуют их граждане", - уточнил Леман.

Стоимость билетов будет начинаться от 5 евро. А до 13 июня по направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от 5 до 15 евро. "Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет", - рассказал Леман. При этом распечатывать билет не нужно - водитель просканирует QR-код.

Фото: cfts.org.ua

"Требования к автобусам: квалифицированные водители, минимум двое на ночной линии для безопасности пассажиров, комфортная расстояние между сиденьями - минимум 76 см, Wi-Fi и FLIX-развлечения на борту, доступный туалет в пути, розетки и чистый салон", - добавил он. По словам Лемана, на начальном этапе на украинском маршрутах будет задействовано 20 автобусов. "Это будут не автобусы в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus", - пояснил перевозчик.

Отметим, что первые рейсы из Украины FlixBus начала осуществлять в 2017 году. По состоянию на июнь 2019 года компания обеспечивает ежедневное сообщение Украины с Германией, Венгрией, Польшей и Австрией. Маршруты осуществляет автобусный партнер FlixBus - компания "Евроклуб".

Запуск маршрутов перевозчика прокомментировал у себя в Facebook также министр инфраструктуры, написав, что Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где этот перевозчик начал работу. "От создателей GE, Ryanair, Uber и других в Украине. Крупнейший и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине! Мы первое государство за пределами ЕС, после США, где они начали работу. Билеты от 5 евро уже имеющиеся он-лайн!" - написал министр.

Скриншот: facebook.com/volodymyr.omelyan

FlixBus - германская компания, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Компания работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Также у компании есть и свои собственные автобусы.

На сегодня FlixВus соединяет маршрутами более 2 тыс. населенных пунктов в 29 странах и осуществляет более 350 тыс. рейсов ежедневно.

Как сообщала "Страна", крупнейший в Европе лоукост Ryanair запустил украиноязычную версию своего сайта.

Также лоукост Wizz Air возобновит полеты из Киева в польский Люблин. Ранее Омелян рассказал, что поезда в Россию не отменят.