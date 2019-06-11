Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта одновременно с принятием на военную службу в СБУ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на СБУ.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак лично присвоил воинское звание своему первому заместителю. "Воинское звание лейтенант присвоено приказом председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе на журналистский запрос.

Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

Фото: pravda.com.ua

В СБУ отметили, что в соответствии с Законом о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигшим предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Также сообщается, что воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.

Как сообщала "Страна", о присвоении Баканову звания лейтенанта стало известно 4 июня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова с военной службы в запас.