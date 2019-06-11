В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендовали воздержаться от купаний в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Также рекомендуется воздержаться от употребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое сопровождается снимками зеленой воды.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - говорится в нем.

Фото: odesa.consumer.gov.ua

Напомним, что в Киеве составили списки пляжей, на которых можно и нельзя купаться.