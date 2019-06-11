Португальский футбольный специалист Паулу Фонсека прокомментировал назначение на должность наставника итальянской "Ромы". Ранее руководство клуба объявило о начале сотрудничества с Паулу, подписав с ним двухлетний контракт.

"Очень рад, что меня назначили главным тренером Ромы. Хочу поблагодарить клубное руководство за предоставленную возможность. Я полон энтузиазма и мотивирован задачами, которые поставлены перед нами", - цитирует Фонсеку пресс-служба римского клуба.

Паулу Фонсека сообщил, что с нетерпением ждет начала работы с "Ромой" и встречи с болельщиками. "Верю, что вместе мы сможем достичь чего-то особенного", – отметил он.

Отметим, что в Португалии уже знают имя тренера, который заменит Фонсеку в Шахтере.

Как сообщала "Страна", "Динамо" подписало с наставником команды Александром Хацкевичем новый контракт.