Компания Amazon, стоимость которой за год увеличилась более, чем на половину, возглавила сотню самых дорогих брендов в мире.

В тройку лидеров самых дорогих брендов попали Amazon, Apple и Google. Об этом свидетельствует рейтинг BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.



Уточняется, что стоимость Amazon в 2019 году достигла 315,5 миллиардов долларов. Apple также поднялась в рейтинге, заняв вторую строчку со стоимостью 309,5 миллиарда долларов. После 12 лет во главе списка Google опустился на третью ступеньку - компания стоит 309 миллиардов долларов.

Фото: brandz.com

В перечень также вошел Facebook, занявший шестую позицию. Компания стоит 159 миллиардов. Любопытно, что прямой конкурент Amazon компания Alibaba из Китая, которая с каждым годом поднимается все выше в рейтинге, в нынешнем году заняла седьмую строчку.

Самым быстрорастущим брендом признан Instagram: в 2019 году его стоимость увеличилась на 95% и достигла $28,2 миллиардов.

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