10 июня в Одессе во время пожара в областной психиатрической больнице погибло шесть человек. Трое больных и одна медсестра погибли непосредственно при пожаре, еще двое скончались после госпитализации в других больницах.

Жизнь еще одного больного под угрозой – он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Как заявили в полиции – причина пожара – поджог. "Внесение источника возгорания извне", - указывается на официальной странице ГУНП Одессы.

"Страна" выяснила, почему могла сгореть лечебница.

Что произошло 10 июня

Еще в день, когда произошел пожар, президент Владимир Зеленский распорядился сформировать комиссию по расследованию причин пожара.

То, что эти причины криминальные, стало ясно с самого начала возгорания в больнице – медсестры заведения заметили, что огонь появился извне – с торца здания. Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара по 2 части ст.115 – умышленное убийство и части 2 ст. ст. 270 Уголовного кодекса – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Первый сигнал о пожаре поступил в МЧС в 21.44 по телефону – пожарным позвонил кто-то из персонала больницы. Огонь был такой силы, что горели даже ближние деревья. Впрочем, 43 человека, из находившихся в лечебнице 54 больных не пострадали. Большинство из них вывели из горевшего здания персонал и спасатели.

Еще несколько человек отравилось угарным газом и их пришлось отправить в больницу. Всего выгорело более 500 квадратных метров больницы, еще столько же повреждено огнем и водой. Пожар удалось потушить лишь через два часа.

По словам главного врача больницы Анатолия Волощука, сгорело седьмое отделение лечебницы, которое предназначено для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана.

Также по утверждению главврача, на окнах обычных палат больницы не было решеток. Замками и решетками были оборудованы лишь помещения, где хранились психотропные медикаменты. Само здание, по словам главврача, не было заперто на замок.

Не обошлось без казусов – трое больных, испугавшись пожара, сбежали. Но один из беглецов нашелся в толпе зевак уже через полчаса, двух других нашли в ту же ночь.

Проводка, сигнализация и запертый корпус

Уже на следующий день в полиции заявили, что у руководителей больницы проводят обыски.

Столь быстрые следственные действия полицейских вполне обоснованны. По информации источников "Страны" в МЧС, нарушений в больнице было хоть отбавляй.

Интересно, что пожарная сигнализация лечебницы была принята в эксплуатацию лишь за несколько дней до пожара. Однако, по словам пожарных, она не сработала.

"В больнице было все плохо. Сигнализацию сдали в эксплуатацию лишь на бумаге. На самом деле вместо "новопоставленной" сигнализации остались старые, еще советские датчики обнаружения огня. Сгоревшее одноэтажное отделение очень старое и полностью прогнившее. Проводка была ветхой и опасной – провода горели часто. Вентиляции в седьмом отделении по сути тоже не было. В пожарном резервуаре не было воды, пожарным пришлось подключаться и тянуть шланги от источника воды в нескольких сотнях метров от места возгорания", - утверждает сотрудник МЧС.

Официально горевшая лечебница носит довольно длинное название "Одесский областной медицинский центр психического здоровья". На самом деле за пафосным названием "центр психического здоровья" скрывается обычная и убогая украинская больница. Со всеми отличительными признаками украинского психиатрического заведения – нищенством и коррупцией. А сгоревшее седьмое отделение заведения лучше назвать тем, чем оно было на самом деле – старым бараком.

"В больнице все всегда продавалось и покупалось за деньги, ни о каком бескорыстном уходе и лечении не шло и речи. Например, в седьмое отделение для ветеранов ВОВ и Афганистана устраивали больных слабоумием и шизофренией обычных стариков, никаких не ветеранов. Естественно, за деньги. Вообще устройство в эту больницу всегда было проблемой – больных там стараются держать недолго и выписывают домой при малейшей возможности. Реальное лечение обходится в приличные суммы – врачи прописывают действенные препараты только за "спасибо" в виде пары сотенных купюр. Бытовые условия там жуткие, тараканы, грязища. По ночам в этой больнице дежурные медсестры запирают корпус изнутри и сами запираются в операционных комнатах, больные предоставлены сами себе" - рассказал "Стране" родственник одной из содержавшихся в больнице пациенток Алексей Ж.

Видимо, именно из-за того, что здание больницы было заперто изнутри, и погибло шесть человек – в задымленном помещении персонал больницы промедлил открыть корпус. По предварительной информации, все погибшие отравились угарным газом.

Вкусные куски земли

В ночь пожара в больнице дежурило три медсестры. Они и заметили, что огонь загорелся снаружи, в торце здания.

Кто и зачем поджег лечебницу, предстоит выяснить следствию. Однако несколько месяцев назад одесский центр психиатрического здоровья уже горел. Тогда обошлось без жертв, пожарные вовремя потушили пожар, а главврач обвинил в возгорании самих пациентов – дескать, они подожгли матрасы.

Район, где находится одесская психиатрическая больница, особо не привлекает внимания застройщиков – от моря далеко, рядом находится кладбище, онкодиспансер и еще одна городская больница. Но новострои добрались уже и сюда, хоть квартиры в этом районе и стоят на порядок ниже, чем в центре и обычных спальных районах Одессы.

Поэтому вполне рабочей может стать версия о намеренном поджоге для уничтожения больницы, в которой лечатся отнюдь не богатый контингент больных.

Для Одессы подобные действия – поджоги старых зданий для освобождения участков под застройку – далеко не новость. В далеко не самом престижном районе – возле Привоза, с начала 2000-х по недавнее время с завидной регулярностью дотла регулярно сгорали старые дома еще дореволюционной и довоенной постройки. Район получил название "Климовский квартал" - участки под ветхими, но жилыми домами выкупили компании, с которыми был напрямую связан экс-банкир Леонид Климов. Сейчас на месте сгоревшего квартала высятся высотки – жилые и сдаваемые под супермаркеты и офисы.

Поджигателей "климовского квартала" таки нашли – несколько бандитов из преступной организованной группировки Георгия Стоянова по кличке Стоян, получили реальные сроки тюрьмы. Однако до заказчиков руки милиции таки и не дотянулись. Говорят, что нити от исполнителей тянулись не только к владельцам участков, но и намного выше – в мэрию, правительство и Администрации тогдашних президентов.

Скорее всего, назначением стрелочников – персоналом больницы, не позаботившемся о безопасности, ограничатся и в этом случае.

Вкусные куски одесской земли вроде недавно бунтовавшей 51 исправительной колонии интересуют слишком многих влиятельных бизнесменов и политиков.

Кстати, 51 исправительную колонию все-таки консервируют. Видимо, стоит ожидать и ликвидации ветхой и убогой психиатрической больницы. На восстановление которой, конечно же, не найдется денег в бюджете.