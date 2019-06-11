Президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. В частности, указами №358 и №359 он отменил указы Порошенко №217 и №218 о назначении членами ВРП Андрея Василенко и Михаила Исакова. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Скриншот: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", 13 мая Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова новыми членами Высшего Совета правосудия. Такое решение действующий на тот момент президент Украины Порошенко принял, несмотря на то, что суд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента.

По ссылке можно ознакомиться с досье М. Исакова и с досье А. Василенко. По словам бывшего замглавы Администрации президента Украины, юриста Андрея Портнова, этим указом Порошенко узурпировал власть.