Российский продюссер Бари Алибасов, который получил циркулярный ожог пищевода после того, как случайно выпил средство для прочистки труб, вышел из искусственной комы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В сообщении говорится, что пока Алибасов ничего не помнит и никого не узнает. Но, по мнению врачей, это нормальное явление при выходе из комы.

Бари Алибасов. Фото: Mash

Проблемы с памятью продюссера подтвердил и его сын Бари Алибасов-младший, передает РИА "Новости". По словам сына, в настоящее время отец проснулся, однако он ничего не помнит. В том числе, кто он такой и что происходит. "Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", - добавил сын Алибасова.

Отмечается, что Алибасов проснулся, однако риски внутреннего кровотечения и летального исхода сохраняются.

Напомним, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб "Крот". По словам родных, вероятно, он перепутал яркую бутылку от химического средства с упаковкой йогурта. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.

Ранее "Страна " писала о том, что Бари Алибасов написал новое завещание из реанимации, где указал, кто получит "На-на" и квартиры, а кто - кота.

Также мы сообщали, что Бари Алибасов пришел в себя на мгновение, спросил, что с котом, и вновь потерял сознание.







