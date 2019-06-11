Гражданина России, который прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) 10 июня, не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин России в 2016 году ездил в Донецк без получения разрешения и вне украинских КПВВ.

Это является нарушением ч.2 ст.10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим в зоне ООС.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули обратным рейсом.

Отметим, что несмотря на то, что пограничники не указывают имя гитариста, вполне вероятно, что им является музыкант Ян Комарницкий. Он, как указано в его профиле в соцсетях, также 1973-го года рождения и играет на гитаре в группе "Бахыт-компот".

Гитарист "Бахыт-компот" Ян Комарницкий. Скриншот с видео

Всего с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства России.

Как сообщала "Страна", в Донецке в первый день приема оформили более сотни заявлений на российское гражданство. Также все подразделения миграционной службы Донецка будут осуществлять консультации и прием документов для желающих получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Напомним, что блокпостам на Донбассе добавили 2,5 часа работы