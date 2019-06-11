Высший совет правосудия удовлетворил заявление об отставке судьи Печерского райсуда Киева Ларисы Цокол. Соответствующее решение было принято большинством голосов "судейской инквизиции" и оглашено в 12:09 вторника, 11 июня на заседании Совета. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, 19 октября 2018 года Высший совет правосудия отстранил от должности судью Печерского райсуда Киева Лариса Цокол. Судья стала широко известна после того, как вынесла ряд решений, которые шли вразрез с генеральной линией власти.

В частности, в конце 2017 года она отказалась удовлетворять ходатайство прокуроров об аресте экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу так называемом о госперевороте на "деньги олигарха Сергея Курченко". Через неделю после вынесения такого вердикта в отношении служителя Фемиды было открыто дисциплинарное производство по ранее поступившей на нее сторонней жалобе.

Аналогичным образом "аукнулось" своенравие Цокол в октябре 2018 года. Тогда она признала необоснованной "пидозру" в попытке осуществления силового смещения власти со стороны бывшего мужа Олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой - волонтера Тимофея Нагорного. Вслед за этим Дисциплинарная палата ВСП приняла решение об отстранении судьи от отправления правосудия.

В защиту Ларисы Цокол тогда встал целый ряд юристов и адвокатов. Они организовали флешмоб, требуя от власти не мстить служителю Фемиды таким образом. Позднее стало известно, что Цокол подала жалобу на решение по ее "дисциплинарке", слушание которого неоднократно переносилось, в том числе и в связи с сигналами о минировании Высшего совета правосудия.

4 июня ВСП все-таки рассмотрел жалобу Ларисы Ивановны, постановив отменить вердикт Первой Дисциплинарной палаты. "Судейская инквизиция" определила заменить всецелое отстранение от осуществления правосудия Цокол на полугодочное. Параллельно вслед за окончанием срока такой дисквалификации судье надлежало пройти курсы повышения квалификации, а после этого - вновь окунуться в горнило квалифоценивания и прочих атрибутов переаттестации. С учетом этого в юридических кругах еще неделю назад стали говорить о том, что Цокол намерена снять мантию и уйти в отставку. В конечном счете, ВСП удовлетвотворил ее заявление об этом 11 июня. Сама Цокол на рассмотрение вопроса о завершении ее каденции судьи не явилась. Кроме того, сразу двое из членов Высшего совета правосудия - Павел Гречковский и Игорь Фомин заявляли самоотводы по рассмотрению данного вопроса. В итоге, ВСП удовлетворила только один из таких самоотводов - со стороны Гречковского. Фомин принимал участие в рассмотрении вопроса и голосовании за отставку Цокол.

Лариса Цокол. Фото: meta.ua

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что президент Петр Порошенко таким образом отомстил Цокол за ее отказ арестовывать Михаила Саакашвили. "Обещали и отомстили. Подчиняющийся Порошенко Высший совет правосудия дождался снижения в этом вопросе остроты общественного внимания и под надуманными предлогами отстранил судью от работы", - писал он в Facebook.

Также "Страна" писала о том, что на судью Цокол, которая отпустила Саакашвили, внезапно появилось две жалобы в Выший совет правосудия. Согласно повестке дня заседания дисциплинарной палаты, жалобы на действия Цокол подали бывший замминистра юстиции, а теперь глава Агентства по розыску коррупционных активов Антон Янчук, гражданин Александр Пикалов и физлицо-предприниматель Олег Сухойван.