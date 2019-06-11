Глава УПЦ КП и "почетный патриарх" ПЦУ Филарет заявил, что не принимает Томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием. Такое заявление Филарет сделал на "форуме украинской интеллигенции", передает "Громадське".

"Этот Томос мы не принимаем (очевидно, УПЦ КП - прим. ред.), потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - заявил Филарет.

По мнению священнослужителя, Московский патриархат служит интересам Москвы, а ПЦУ служит грекам."А кто будет служить Украине?" - спросил Филарет.

Также мы сообщали, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы, потому что Филарет не подал в Минюст оригиналы документов.