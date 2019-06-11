Сегодня, 11 июня, неизвестный сообщил о минировании Конституционного суда, где сегодня пытаются оспорить указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщают журналисты "Страны" с места событий.

Как сообщили охранники суда, неизвестный позвонил напрямую в суд и сообщил о минировании. На данный момент проводится проверка на предмет наличия взрывчатки. "В здании по этажам ходят кинологи с собаками. Эвакуации людей не производили", - сообщает корреспондент "Страны".

В здание Конституционного суда никого не впускают. Несмотря на сообщение о минировании, заседание продолжилось (по состоянию на 11:45). Вокруг здания много автобусов и военных. Охрану порядка обеспечивают с десяток полицейских.

Как сообщала "Страна", Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако представитель Рады в КС сообщил, что принятие решения КС по иску о конституционности роспуска парламента во вторник не будет.

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Под суд стягиваются радикалы и националисты.

Впрочем, у суда много киевлян, которые пришли поддержать президента Владимира Зеленского. Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.