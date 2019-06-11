Во Львове возле уличной кофейни женщина едва не пострадала от падения на нее отколовшейся от стены дома бетонной конструкции. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. Уточняется, что от здания отвалилась часть консоли в виде скульптуры атланта.

Как сообщила в группе "Горячая линия города Львова" в Facebook, инцидент произошел утром во вторник, 11 июня, в самом центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе. Прямо возле женщины, которая остановилась возле Urban Cafe выпить кофе, упала часть элементов балкона.

"Когда просто хочешь попить кофе и вот такие "сюрпризы" летят с самого утра на людей. Женщина "родилась в рубашке". Была бы очередь - без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации администратор группы написал, что "данное обращение передано для реагирования в Галицкую районную администрацию города". Позже администратор также отметил, что райадминистрации сообщили об обследовании территории, угрозы падения других конструкций не выявлено, а рухнувший бетонн уже убрали.

Фото: facebook.com

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент во Львове в этом году.

В конце мая во Львове 19-летнюю местную жительницу доставили в больницу с сотрясением мозга после того, как на нее упал элемент фасада с одного из зданий в центре города.

Также мы сообщали, что в феврале во Львове на прохожего рухнула часть фасада дома.