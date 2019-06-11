Во Львове возле уличной кофейни упал кусок бетонного атланта. Фото
Во Львове возле уличной кофейни женщина едва не пострадала от падения на нее отколовшейся от стены дома бетонной конструкции. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. Уточняется, что от здания отвалилась часть консоли в виде скульптуры атланта.
Как сообщила в группе "Горячая линия города Львова" в Facebook, инцидент произошел утром во вторник, 11 июня, в самом центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе. Прямо возле женщины, которая остановилась возле Urban Cafe выпить кофе, упала часть элементов балкона.
"Когда просто хочешь попить кофе и вот такие "сюрпризы" летят с самого утра на людей. Женщина "родилась в рубашке". Была бы очередь - без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации администратор группы написал, что "данное обращение передано для реагирования в Галицкую районную администрацию города". Позже администратор также отметил, что райадминистрации сообщили об обследовании территории, угрозы падения других конструкций не выявлено, а рухнувший бетонн уже убрали.
Фото: facebook.com
Напомним, что это уже не первый подобный инцидент во Львове в этом году.
В конце мая во Львове 19-летнюю местную жительницу доставили в больницу с сотрясением мозга после того, как на нее упал элемент фасада с одного из зданий в центре города.
Также мы сообщали, что в феврале во Львове на прохожего рухнула часть фасада дома.