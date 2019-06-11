Сегодня, 11 июня, в Конституционном суде сообщили, что спикер парламента Андрей Парубий на заседании не смог предоставить КСУ список депутатов коалиции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Докладчик по делу Виктор Кривенко отметил, что КСУ направил письмо председателю парламента, в котором просил предоставить перечень нардепов. Однако Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016.

Напомним, Конституционный суд получил представление относительно указа президента о роспуске Верховной Рады 24 мая от фракции "Народный фронт".

Ранее "Страна" узнала, отменит ли Конституционный суд указ о роспуске Рады.

Также мы сообщали, что согласно опросу, роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев.