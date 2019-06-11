Президент Греции Прокопис Павлопулос одобрил запрос премьера Греции Алексиса Ципраса и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 7 июля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Европейские выборы создали ситуацию длительного предвыборного периода примерно в четыре месяца. Я обязан учитывать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас президенту Прокопис Павлопулос.

Ципрас заявил, что останется на своем посту до выборов и, как ожидается, назначит исполняющих обязанности министров на несколько ключевых постов в правительстве.

Он объявил о досрочных парламентских выборах после того, как его партия проиграла недавние выборы в Европарламент. В начале июня партия премьера Греции провалилась и на местных выборах. Очередные выборы были запланированы на октябрь.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом признала полную ответственность ФРГ за преступления нацистов в Греции. Ранее президент Греции Прокопис Павлопулос назвал неонацизм главной угрозой для Европы.

Напомним, 21 ноября 2016 года в Афинах скончался бывший президент Греции Константин Стефанопулос. Он умер в возрасте 90 лет.