Донецкий футбольный клуб "Шахтер" сообщил об уходе из команды главного тренера Паулу Фонсеки.

Как уточняется на сайте ФК, контракт Фонсеки с "Шахтером" был рассчитан до лета 2020 года. Всего под руководством наставника команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Отмечается, что возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за три сезона вернул "Шахтеру" лидерство в украинском футболе. С командой он сделал три золотых дубля. За эти годы клуб выиграл три чемпионских титула, три раза завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что руководство ФК "Шахтер" находится в поисках нового главного тренера. По информации издания Maisfutebol "горняки" договорились с наставником ФК "Витория Гимараеш" - Луишем Каштру.

Также мы сообщали, что в Италии узнали, когда тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подпишет контракт с Ромой.