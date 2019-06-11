11 июня в Китае Xiaomi представила новый фитнес-браслет - Xiaomi Mi Band 4. Его разрабатывали девять месяцев. По заявлению производителя, новинка удивит пользователей возможностью, позволяющей управлять воспроизведением музыки с подключенного по Bluetooth устройства - можно будет менять треки, ставить на паузу, регулировать громкость. То есть владельцу не придется доставать смартфон из кармана или рюкзака каждый раз, когда нужно переключить трек или изменить громкость в наушниках. Пока ни один трекер на рынке не может похвастаться такой функцией.

В настоящее время Xiaomi Mi Band - один из самых популярных фитнес-браслетов в Украине. "Страна" собрала основные характеристики гаджета, а также информацию о цене.

Официальный ролик

Основные особенности Xiaomi Mi Band 4

Дизайн. Новенький Xiaomi Mi Band 4 – продолжение легендарного Mi Band 3. Глобального изменения дизайна не произошло - это все та же капсула в силиконовом ремешке. Но на лицевой стороне пропало углубление, которое служило кнопкой.

Процессор. Xiaomi Mi Band 4 - первое устройство линейки с современной однокристальной системой Huangshan No.1 производства Huami. Среди заявленных достоинств процессора - более высокая производительность и меньшее энергопотребление, чем у решения на архитектуре Arm Cortex-M4.

В Huangshan No. 1 реализована технология Always Оn, которая позволяет постоянно считывать данные о здоровье пользователя. Каждое из четырех ядер Huangshan No.1 выполняет свою задачу, например, измеряет кардиограмму, контролирует аномалии сердечного ритма.

Экран. Дисплей Mi Band 4, в отличие от своего предшественника, цветной.

Аккумулятор. 135 mAh (ранее было 110 mAh). Но сможет ли устройство дольше работать в автономном режиме - вопрос, ведь новый дисплей будет потреблять больше заряда.

NFC. Компания выпустила модель с NFC-модулем и без него. В Украине это неактуально, поскольку бесконтактная оплата будет работать только в связке с платежной системой Mi Pay, недоступной на наших просторах.

Защита от пыли и влаги. В браслете реализована защита от пыли и влаги по стандарту IP68, то есть устройство можно носить в любую погоду.

Голосовое управление. Предусмотрена возможность голосового управления бытовой техникой, оснащенной умным помощником Xaomi.

Bluetooth. Браслет получил более экономичный Bluetooth 5.0 вместо текущего Bluetooth 4.2.

Ожидаемая цена на браслет

Цены на смарт-браслет стартуют от 29 долларов (примерно 790 грн) - за версию без NFC. Скорее всего этот ценник в Украине многократно увеличится. Но через несколько месяцев, когда спадет ажиотаж, можно надеяться, что цена уменьшится.

За пять дней до официального релиза Xiaomi Mi Band 4 появился в продаже на Aliexpress по цене 49,99 долларов (примерно 1388 грн). Продавец обещал доставить новинку в Украину за 25 дней, но после 11 июня, когда официально представят браслет.