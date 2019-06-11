Делом журналиста российского интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, займется лично генеральный прокурор России Юрий Чайка. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Он [Чайка] дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем", - добавила Матвиенко.

Напомним, в субботу, 8 июня, в Москве Никулинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Журналиста задержали 6 июня возле метро "Цветной бульвар", когда он направлялся на встречу с источником. Ему предъявили обвинения в сбыте наркотиков в крупных размерах.

В то же время две недели назад Юрий Дудь в интервью с Егором Кридом, которое набрало 15 млн просмотров, упомянул о расследовании Ивана Голунова. В нем говорилось о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове, у которого на семью записано 9 пентхаусов в центре Москвы, хотя его официальная зарплата никак не позволяет приобрести такое имущество.

Также мы сообщали, что три ведущих газеты России вышли с одинаковой обложкой, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова.