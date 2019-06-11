Полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесской психбольнице, где в огне погибли шесть человек, как умышленное убийство. Об этом сообщает УНИАН.

По словам начальника полиции Одесской области Олега Беха, на момент пожара, по предварительным данным, в здании находился 51 человек – пациенты и трое сотрудников, в частности, медсестра и санитарки. На месте пожара сразу погибли четыре человека - трое пациентов и дежурная медсестра. Позднее стало известно, что еще двое пациентов скончались в больнице.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, очаг возгорания находился возле входа в корпус больницы.

Ночью эвакуированных из отделения (41 человек) разместили в других отделениях центра. Как сообщили в отделе коммуникаций облуправления Нацполиции, по факту пожара открыты уголовные производства по п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. "Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - заявили в главке.

По словам главврача медцентра Анатолия Волощука, в указанном корпусе находились пожилые пациенты. Он утверждает, что все деревянные конструкции здания, в том числе чердак, были своевременно обработаны соответствующим веществом для предотвращения быстрого распространения огня. Также в здании имелась система сигнализации, которую недавно установили, и учреждение приняло ее на баланс. Больница не успела заключить договор с обслуживающей компанией, но, как утверждает главврач, когда начался пожар, звуковая сигнализация сработала.

Как сообщала "Страна", для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа. В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц учреждения проводятся обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения. Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы. Место происшествия охраняется полицейскими.

Напомним, спасатели сообщили подробности пожара в психбольнице Одессы.