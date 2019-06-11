11 июня, около 8:40, по Днепру снова прокатилась волна минирований. На электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о заминировании многих крупных объектов. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что неизвестный угрожает взрывом в торговых центрах: "Арбат", "Дафи", "Апполо", "Мост-Сити", "Европа", "Пассаж", "Терра", "Нагорка", "Дельмар". Также затронуты сети магазинов "Ашан" и "АТБ".

Также злоумышленник сообщил о заминировании инфраструктурных объектов: автовокзала и железнодорожного вокзалы. Также сообщается, что бомбы заложены в медучреждениях: в онкодиспансере на Гавриленко и больнице № 6 на Батумской.

Стоит отметить, что торговые центры еще не начали свою работу, поэтому эвакуировать из них было некого.

Ранее "Страна" писала о том, что сумчанин "заминировал" Верховную Раду и заявил, что это только проедупреждение.

Также мы сообщали, что неизвестные "заминировали" сразу ЧАЭС и аэропорт "Борисполь".