Около 10:00 президент Украины Владимир Зеленский появился в зале Конституционного суда, где сегодня по существу рассматривают представление нардепов от Народного фронта о признании указа главы государства о роспуске Рады неконституционным.

Президент вошел в зал судебных заседаний внезапно во время речи судьи-докладчика по делу Виктора Кривенко.

Зеленскому сразу же дали слово. Он заявил, что рейтинг доверия к Верховной Раде упал до 4% и народ аплодирует решению распустить парламент. "Надеюсь вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно", - сказал президент. Он отметил, что указ о роспуске парламента полностью соответствует Конституции.

Кроме того, Зеленский заявил, что не останется на слушание, а покидает зал, чтобы его не обвинили в давлении на суд. На заседании президента будет представлять Федор Вениславский - представитель президента в Конституционном суде.

На видео ниже можно увидеть, насколько сильно Зеленский нервничал.

Ранее "Страна" писала о том, что Под зданием Конституционного суда проходит митинг против решения Зеленского о роспуске Рады.

Также мы сообщали, что Зеленский распорядился провести новый конкурсный отбор судей ЕСПЧ от Украины.