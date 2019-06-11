Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и возложил исполнение обязанностей руководителя на его заместителя Сергея Борзова. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Соответствующие указы президента Украины №360/2019 и №362/2019 от 11 июня 2019 года обнародованы на сайте главы Украинского государства во вторник.

Напомним, Куцика на должность назначил Петр Порошенко в 2016 году. Иван Куцик - генерал-полковник милиции. Ранее он был советником президента и премьер-министра и первым заместителем министра Кабмина. Также он руководил Аппаратом Верховной Рады.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, кто будет управлять Администрацией президента Зеленского. Подробнее об этих людях можно прочитать в статье "Квартал Коломойского. Кто есть кто в новой Администрации президента".

Напомним, при Порошенко расходы на содержание президента и его аппарата выросли в четыре раза.