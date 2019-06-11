Символическое дерево дружбы, которое президенты Франции и США посадили у Белого дома, погибло. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили дуб во время государственного визита Макрона в США в апреле прошлого года. Так они продемонстрировали свои дружеские отношения. Вместе с лидерами стран в садовых работах принимали участие и их супруги. Так, Мелания Трамп высаживала красный дуб на шпильках.

Однако вскоре после этого французские СМИ сообщили, что дерево исчезло с поляны у Белого дома. Посол Франции в США Жерар Арон объяснил, что дерево поместили в карантин, "который обязателен для любого живого организма, импортируемого в США", и сказал, что дерево пересадят назад позже.

Отметим, что дерево происходило из леса Белло на северо-востоке Франции, где в конце Первой мировой погибли почти 2000 американских солдат. Эммануэль Макрон сказал, что это дерево будет напоминанием о "том, что нас связывает". На самом деле дерево назад так и не пересадили, оно погибло на карантине.

Как сообщала "Страна", Макрон и Трамп на встрече в Нормандии поговорили об Украине.