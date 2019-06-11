В Киеве под зданием Конституционного суда Украины, где сегодня будут рассматривать по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным, собралось несколько десятков протестующих. Митингующие выступают за отмену указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Собравшиеся развернули флаги Украины, спели гимн и скандируют "Банду геть!" Также люди держат в руках плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, не порочь Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!"

По предварительным данным, в акции принимают участие представители общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.

Напомним, что президент Владимир Зеленский своим указом досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Если до 21 июля указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет. И они пройдут, как и было намечено ранее, в конце октября 2019 года.

Накануне заседания Конституционного суда Владимир Зеленский сделал заявление о присутствовии на сегодняшнем заседании КСУ.

"Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот - когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду", - сообщил глава государства видеозаявлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

Также мы сообщали, что сталдо известно, кого Зеленский ведёт в Раду.