С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 миллиона поездок в страны ЕС. Об этом сообщил советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, комментируя вторую годовщину действия безвиза на своей странице в Facebook.

"9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза", – сообщил Слободян в соцсети.

По его данным, наибольшее количество граждан Украины – более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, почти миллион украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек. Всего за второй год безвиза (с 11 июня 2018 года по 11 июня 2019 года) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев по безвизу. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год – 560 тыс. человек.

"Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных до 11 июня 2017 года", – отметил Слободян.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Как сообщала "Страна", Украина намерена договориться о безвизе со страной, билет в которую стоит от $1000.

Напомним, в ЕС не видят причин отмены безвиза для украинцев.