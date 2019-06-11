Пропавшая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает портал Artnet.

По данным источников, картина останется на яхте Serene до тех пор, пока в провинции Эль-Мадина не будет построен культурный центр, где, предположительно, полотно будет выставляться.

Многие в индустрии вообще сомневаются в том, что картина принадлежит кисти Леонардо. Нью-йоркский критик Джерри Сальц подверг сомнению подлинность "Спасителя мира". "Все дело в том, что 90% этой картины создано в последние 50 лет", - говорит он.

"Спаситель мира", Да Винчи Фото: Comisarul

О пропаже картины "Спаситель мира" из филиала Лувра в Абу-Даби The New York Times со ссылкой на источники сообщила 31 марта.

Напомним, картина "Спаситель мира" является самой дорогой в мире. Картина была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 млн. СМИ сообщали, что покупателем стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд.

Между тем созданный музей искусств "Лувр в Абу-Даби" сообщил про выставку в своей экспозиции картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".