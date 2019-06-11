Сегодня, 11 июня, в 10 часов Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов".

Дело будут слушать в форме устного производства. Кроме того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет присутствовать на заседании. "Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - заявил он.

Как сообщает корреспондент "Страны", сейчас под зданием КС журналисты стоят в огромной очереди, присутствуют несколько сотрудников полиции. Националисты и радикалы также ожидают у здания суда: видны черно-красные знамена "Правого сектора", активистки рисуют плакаты о том, что "Сегодня он переступил через Конституцию", "Береги Украину" и "Нет Конституционному перевороту"...

Фото: Страна.ua

Напомним, 24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Группа народных депутатов из фракции "Народного фронта" считает, что коалиция фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 17 мая, поэтому у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, и в этот период роспуск парламента является неконституционным.

Также "Страна" анализировала, отменит ли Конституционный суд указ Зеленского о роспуске Рады.