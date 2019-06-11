11 июня Конституционный суд рассмотрит по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Этим документом он досрочно прекратил полномочия Рады, назначив внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Если до 21 июля указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет. И они пройдут, как и было намечено ранее, в конце октября 2019 года.

Накануне заседания Владимир Зеленский сделал заявление, в котором сказал, что будет присутствовать на сегодняшнем заседании КСУ. "Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот - когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду", - записал он видеозаявление.

Начало заседания в 10:00. "Страна" ведет онлайн-трансляцию.

11:48 Заседание продолжилось. 30 минут на выступление у представителя президента в КСУ Федора Вениславского. Он говорит, что на момент подписания указа, коалиция уже более месяца, как распалась. И что указ безупречен с точки зрения права. Обещает привести доказательства, что коалиция фактически отсутствовала.

11:40 У суда и сторонники Зеленского. Женщина держит плакат, который, по ее словам, сделала ее внучка.

У нее вырвал плакат прохожий, видимо, сторонник Петра Порошенко. Женщина пожаловалась. что полиция за нее не заступилась.

11:30 Перед судом перепалка через улицу. С противоположной стороны от суда какой-то мужчина кричит:"Порошенко вор", но митингующие, которые стоят под зданием суда молчат и не отвечают ему. Спустя несколько секунд кто-то из толпы держащих флаг выкрикивает в ответ: "Коломойский вор".

11:23 Под судом небольшие остатки митинга, порядка 40 человек. Все слушают патриотические песни. Охрану порядка обеспечивают не более 10 полицейских.

11:15 Здание суда проверяют кинологи. По некоторой информации, могло поступить сообщение о заминировании, но пока никого не эвакуируют.

Фото: Страна ua

11:06 Объявлен перерыв в заседании до 11:45.

10:59 Выступает третий представитель стороны, которая подала представление в КСУ, - нардеп Народного фронта Андрей Тетерук.

10:55 К суду пришла нардеп Надежда Савченко, которая ранее обратилась в ГБР с просьбой начать уголовное производство по факту подкупа судей Конституционного суда при рассмотрении вопроса конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

10:50 Слово взял нардеп от Народного фронта Олег Куприенко.

10:38 Выступает нардеп от Народного фронта Игорь Алексеев. Представляет позицию депутатов, которые считают, что президентский закон о роспуске парламента не соответствует Конституции.

10:34 Участникам процесса предоставляют до 30 минут на выступления. И до 20 минут - на заключительную речь. Время может использовать один представитель или несколько человек, но общее время остается неизменным - 30 минут, чтобы объяснить свою позицию.

10:30 Представитель Зеленского в КС Вениславский накануне заявил, что отсутствие коалиции в парламенте является общеизвестным фактом, когда с 29 марта 2016 года из нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко. А 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

10:22 Судья-докладчик Виктор Кривенко сообщает, что в КСУ обратились 62 народных депутата. Они считают, что закон о роспуске парламента не конституционный. В их ходатайстве говорится, что аргумент для роспуска Рады с отсутствием коалиции не мог быть использован. Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

10:20 Выступает Зеленский. Говорит, что рейтинг доверия Раде упал до 4% и народ аплодирует решению распустить парламент. "Надеюсь вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно", - говорит президент. Отмечает, что его закон полностью соответствует Конституции

Также говорит, что покидает зал, чтобы его не обвинили в давлении на суд. На заседании его будет представлять Федор Вениславский - представитель президента в Конституционном суде.

"Наша юридическая позиция несомненна и безупречна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский, я сейчас передаю ему слово, а сам, с вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением", - сказал президент.

10:15 Судья-докладчик по делу - Виктор Кривенко. Он был судьей-докладчиком по делу о конституционности языкового закона Колесниченко-Кивалова.

10:07 Владимир Зеленский зашел в зал внезапно во время речи судьи.

Фото: Страна ua

10:05 Начался суд, присутствует 17 судей при необходимом количестве 12. КСУ решил рассматривать дело в форме устного производства.

09:58 Ложи заполняются слушателями в том числе и сотрудниками суда. Прибыли нардепы Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Олег Куприенко.

Фото: Страна ua

09: 55 Протест перед КСУ. Видео УНН

09:50 Тем временем перед зданием КСУ несколько десятков человек протестуют против роспуска Рады.

Фото: Страна ua

09:40 В зале заседаний собираются журналисты.

Фото: Страна ua

09:35 К зданию Конституционного суда стянули силовиков. На улице Антоновича стоят четыре автозака с бойцами Нацгвардии, и два автобуса со спецназовцами. У суда дежурят не менее трех машин патрульной полиции. Улицу Жилянская патрулируют полицейские и полиция диалога.

Фото: УНН

09:20 Журналисты стоят в огромной очереди на входе.

Фото: Страна ua

09:15 Под КСУ собираются националисты и радикалы. Видны черно-красные знамена "Правого сектора", активистки рисуют плакаты о том, что "Сегодня он переступил через Конституцию", "Береги Украину" и "Нет Конституционному перевороту"...

Фото: Страна ua