Пользователи смартфонов китайской телекоммуникационной компании Huawei больше не смогут обновлять Android из-за санкций США, также они потеряют доступ к сервисам Google. Впрочем, изменения могут коснуться лишь новых моделей телефонов. Из-за ограничений пользователи могут начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщает The Bell.

Также рассматривался вопрос о создании на российской территории совместного производства программного обеспечения и чипов для устройств Huawei. "Китай уже тестирует устройства с предустановленной "Авророй", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в смартфонах, работающих на операционной системе Android был обнаружен вирус, установленный хакерами до продажи телефона.

Также стало известно, что у Трампа предложили отсрочить масштабное ограничение Huawei на 2 года.

Как сообщала "Страна", новые смартфоны Huawei лишатся Facebook, WhatsApp и Instagram.