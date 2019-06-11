Во Львовскую областную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с симптомами пищевого отравления госпитализированы уже 39 человек вместо 18 (по состоянию на 10 июня). Среди пострадавших - пять детей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в сообщении, в больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек, которые 8 июня находилась на свадьбе во львовском ресторане "Червона Рута".

Отмечается, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Напомним, пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

Как сообщала "Страна", в лагере на Буковине отравились сразу 30 детей, у всех - рвота.

Напомним, во Львове на Пасху отравились 57 бойцов Нацгвардии.

"Страна" также сообщала, как в Черкассах неизвестным веществом отравились сразу 75 школьников.