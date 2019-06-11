Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Должностной оклад пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос "Украинский новостей".
"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю.Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.
Другая информация отсутствует.
Фото: ukranews.com
Как сообщала "Страна", в New York Times не знали, что Мендель претендует на должность в АП, когда публиковали ее статьи.
Напомним, Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.
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