За минувшие сутки, 10 июня, противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что речь идет об обстрелах из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в зоне ООС мужчина взорвал себя гранатой на глазах у сожительницы.

Также мы сообщали в ООС ответили на обвинения в бездействии. Заявили, что в случае угрозы откроют огонь по своему усмотрению.

Накануне боевики также нарушили перемирие и сорвали разведение сил на Донбассе.