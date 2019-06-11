Сводка ООС на Донбассе. Противник 17 раз нарушал режим прекращения огня
За минувшие сутки, 10 июня, противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что речь идет об обстрелах из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Как сообщала "Страна", в зоне ООС мужчина взорвал себя гранатой на глазах у сожительницы.
Также мы сообщали в ООС ответили на обвинения в бездействии. Заявили, что в случае угрозы откроют огонь по своему усмотрению.
Накануне боевики также нарушили перемирие и сорвали разведение сил на Донбассе.