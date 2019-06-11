В Подмосковье на трассе М4 Дон разбился известный мотоблогер Артём Болдырев по прозвищу Болт, автор YouTube-канала Moto nexus. Об этом сообщает телеканал Mash.

Парень управлял мотоциклом ногами и снимал все на камеру. Как говорят очевидцы, это происходило на скорости около 150 км/ч. Он не справился с управлением - врезался в "Газель" и погиб на месте.

Его друг Евгений Матвеев опубликовал в своем Instagram видео, указав, что это одно из последних сообщений, которое получил от Болдырева. В нем погибший управляет мотоциклом ногами.

Отметим, что аудитория YouTube-канал Moto Nexus составляет 286 тыс. подписчиков.

Фото: Скриншот из видео Болта, опубликованного в профиле Евгения Матвеева в Instagram

"Спасибо за любовь к мотоциклам! Занимался любимым делом - ушел за любимым делом… " - пишут подписчики.

Фото: Соцсети

Как сообщала "Страна", в центре Киева мотоциклист проехался по тротуару и избил пешехода, которого чуть не сбил.

Также мы публиковали видео момента столкновения мотоцикла и автомобиля на Воздухофлотском мосту.

Ранее мы писали, как в Киевской области пьяный депутат насмерть сбил пожилого мотоциклиста и его сына.