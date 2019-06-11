Президент США Дональд Трамп заявил, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило издание L’Obs.



"Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп. При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.



Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Ранее сообщалось, что Трамп введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин пропустит "Большую двадцатку".

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