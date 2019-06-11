Госпогранслужба после заседания СНБО усилила меры безопасности на границе с Молдовой. В частности, увеличено количество людей в нарядах, используются служебные собаки. Об этом сообщил советник главы ГПСУ Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Пограничники в пределах компетенции усилили охрану всей украинско-молдавской границы, особое внимание мы обращаем на приднестровский сегмент, центральный сегмент украинско-молдавской границы. Сейчас усилены и пограничные наряды на зеленой границе и в пунктах пропуска на границе, это и усиленное использование служебных собак, и увеличено количество пограничников в пограничных нарядах. Усиление осуществляется пока силами и резервами руководителя южного регионального управления, пока необходимости маневра с других региональных управлений мы не усматриваем", – сказал Слободян.

Кроме этого, в рамках проведения мероприятий усилено также взаимодействие с СБУ, Нацполицией, Нацгвардией. "Каких-то случаев или провокаций не было, но действительно ситуация в соседней стране заставляет Украину реагировать, и это вполне естественно, потому что каждая страна защищает себя в первую очередь на въезд, поэтому усилен контроль на въезд с территории Молдавии, ну, и соответственно, проводятся другие мероприятия, о которых мы уже говорили", – отметил Слободян.

Напомним, 9 июня в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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