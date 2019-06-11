Администрация президента заявила, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не является субъектом декларирования. Об этом говорится в ответе АП на запрос "Украинских новостей".

Согласно ответу, в соответствии со статьей 92 Закона "О государственной службе", должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции" пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования", - отмечается в ответе.

3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента стала 32-летняя Юлия Мендель. Она обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи человек.

Что известно о новом пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель подробно рассказала "Страна".

Также мы публиковали первые заявления Мендель в новой должности.