Пресс-секретарь Зеленского не обязана подавать декларацию о доходах - АП
Администрация президента заявила, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не является субъектом декларирования. Об этом говорится в ответе АП на запрос "Украинских новостей".
Согласно ответу, в соответствии со статьей 92 Закона "О государственной службе", должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.
"Согласно закону "О предотвращении коррупции" пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования", - отмечается в ответе.
3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента стала 32-летняя Юлия Мендель. Она обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи человек.
Что известно о новом пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель подробно рассказала "Страна".
Также мы публиковали первые заявления Мендель в новой должности.