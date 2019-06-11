США официально потребовали экстрадиции Джулиана Ассанжа, сообщает Washington Post.



Американское министрество юстиции официально обратилось к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Отмечается, что запрос был отправлен 6 июня, поэтому предъявление Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно. После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.

Напомним, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит выдача США, где против него подготовлено 17 обвинений. Он может получить тюремный срок в 175 лет.

В мае Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа и призналась ему в любви.

Почему Эквадор выдал создателя Wikileaks Ассанжа, что с ним будет дальше и чем он известен рассказывается в материале "Страны".