Канада с 2021 года ужесточает борьбу за экологию и запретит использование предметов одноразового потребления, произведенных из пластика. Конкретные продукты, которые будут подпадать под запрет, будут определены по результатам специальных исследований, сообщает ТСН со ссылкой на канадские СМИ.

"Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит то, что причиняет вред – одноразовые пластиковые предметы", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он отметил, что производители подобных товаров будут обязаны отвечать за полный жизненный цикл своей продукции. "Компании, производящие пластиковую продукцию или продающие товары в пластиковой упаковке, будут ответственны за сбор и переработку своих пластиковых отходов", - подчеркнул чиновник.

Трюдо добавил, что власти приложат усилия, чтобы помочь гражданам отказаться от пластиковых товаров, которые загрязняют окружающую среду, в частности рыбацких принадлежностей, а регионам – наладить переработку отходов и усовершенствование этих технологий.

Как ранее сообщалось, украинцев призвали не нести на кладбища цветы и венки из пластика.

Также Ульяна Супрун объяснила украинцам, как пластик попадает на стол и в организм людей.