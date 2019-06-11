Российский Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает ТАСС.

"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - сообщили в пресс-службе канала, которую цитирует агентство.

Как отмечается в сообщении, почти не известна история подвига вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по 1 тысяче вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты и зависая на высоте 200 метров над реактором.

На канале напомнили, что сразу после аварии зампред Совмина СССР Борис Щербина был назначен руководителем, академик Валерий Легасов - членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии.

"Авторы документального фильма расскажут, почему покончил с собой Легасов. Академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся", - добавили в пресс-службе.

Также в ближайшее время ожидается выход художественного сериала о Чернобыле, снятого телеканалом НТВ. Фильм о катастрофе также делает Данила Козловский — в качестве режиссера и исполнителя главной роли.

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