Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам источника журналистов, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.

"Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь", — заявил собеседник издания.

Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран.

Ранее в Великобритании сообщили, что Ким Чен Ын казнил своего генерала, бросив его в аквариум с пираньями.

Также в СМИ ходят слухи, что в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына. Подробнее...