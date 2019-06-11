Глава Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической клинике. Об этом президент написал в своем Twitter.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

Скриншот: Twitter/Володимир Зеленський

Ночью в понедельник, 10 июня, стало известно, что в Одессе загорелась психиатрическая больница на улице Воробьева.

По официальным данным, загорелся седьмой корпус больницы. Сообщение об этом поступило в пожарную охрану около 22:00. Как уточняют одесситы в соцсетях - это одноэтажное здание с деревянной крышей.

Строение использовалось как дневной стационар. Огонь охватил примерно 500 квадратных метров территории больницы. По последним данным, в огне погибли уже 6 человек.

Также мы писали, что спасатели сообщили подробности пожара в психбольнице Одессы, где погибли медсестра и три пациента.