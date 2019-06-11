В селе Требухов Броварском районе Киевской области мужчина получил тяжелые травмы в результате ЧП во время чистки винтовки. Оно произошло в частном доме по месту жительства пострадавшего.

Мужчину с травмами и винтовкой рядом нашел его зять. Он и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Работники полиции обнаружили кроме ружья, которым было нанесено ранение, еще одну винтовку неизвестной марки и 37 патронов. Разрешения на хранение оружия пострадавший не имел.

По данному случаю открыто уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции Киевской области настоятельно попросили всех сдавать незарегистрированное оружие и сообщать о фактах его незаконного хранения.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в метро Киева зашел мужчина с двумя гранатами. Его сумели задержать полицейские.

Ранее в США констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет".