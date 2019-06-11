В Деснянском районе Киева преступник представился правоохранителем и завел мужчину в лесополосу, где под угрозой применения пистолета забрал мобильный телефон и золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что событие произошло в конце мая. В полицию поступило сообщение о разбое на студента возле станции метро "Лесная". На месте работала следственно-оперативная группа.

По словам начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Евгения Слабого, потерпевший описал злоумышленника, который во время происшествия угрожал применить предмет, похожий на пистолет.

"Правоохранители выяснили, что студент шел в институт. Возле станции метро к нему подошел неизвестный и представился работником правоохранительного органа. Нападающий заманил потерпевшего в лес на улице Крайней, где, угрожая пистолетом, забрал мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком. При отработке сообщения о преступлении оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали правонарушителя", - заявил он.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы короткие русые, имеет лобную залысина, на лице шрам от правого угла губ вниз.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. В данный момент полицейские устанавливают местонахождение лица, изображенного на фотографии.

"Если вы узнали мужчину, просим сообщить информацию на 102 или по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22", - говорится в сообщении.

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