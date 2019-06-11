Отбор на Евро-2020. Лучшие моменты второй победы сборной Украины над Люксембургом
В понедельник, 10 июня, игроки сборной Украины провели четвертую игру в отборе на ЧЕ-2020. На "Арене Львов" был обыгран Люксембург. Встреча проходила во взаимной борьбе, опасные моменты создавались у ворот обеих команд.
Лучшие моменты первой половины игры:
Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лучшие моменты второй половины игры:
Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2
Теперь наша команда уверенно возглавляет свою группу с 10 набранными очками в 4 матчах, у Люксембурга – 4 очка после четырех матчей, а у Сербии – 4 очка после трех матчей.
Следующий матч сборной Украины - в субботу, 7 сентября на выезде против Литвы.
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