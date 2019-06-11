В понедельник, 10 июня, игроки сборной Украины провели четвертую игру в отборе на ЧЕ-2020. На "Арене Львов" был обыгран Люксембург. Встреча проходила во взаимной борьбе, опасные моменты создавались у ворот обеих команд.

Лучшие моменты первой половины игры:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Лучшие моменты второй половины игры:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Теперь наша команда уверенно возглавляет свою группу с 10 набранными очками в 4 матчах, у Люксембурга – 4 очка после четырех матчей, а у Сербии – 4 очка после трех матчей.

Следующий матч сборной Украины - в субботу, 7 сентября на выезде против Литвы.

Как сообщала "Страна", полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не ест мясо, а предпочитает рыбу, морепродукты и свежий салат. Его напарник Александр Зинченко очень любит спагетти "Карбонара".

Отметим, что в Высшую лигу чемпионата Украины по футболу сумела пробиться команда "Колос" из села с населением 1600 человек.