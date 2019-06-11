Пожар в психиатрической больнице №1 в Одессе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В 21:51 по прибытию пожарно-спасательных отделений установлено возгорания крыши одноэтажного деревянного здания открытым пламенем на площади 500 кв. метров. Во время тушения пожара эвакуировано 15 человек. На месте пожара обнаружено 4 погибшие лица. 6 человек в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы. В 22:53 пожар локализован. В 23:19 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как выяснило местное издание "Думская", погибли медсестра и три пациента. Кроме того, трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе мужчина выпал из аттракциона и разбился на глазах у троих детей.

Еще мы писали, как в Одессе на концерте во время ролика об успехах мэра Труханова рухнула металлическая стена.

.